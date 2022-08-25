«Таких менее тысячи». Мэр Мелитополя объяснил, как оккупанты заставляют людей брать паспорта РФ

25 августа, 13:59
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Большинство получивших паспорт РФ — это пожилые люди (Фото:vologda.portal.ru)

Большинство получивших паспорт РФ — это пожилые люди (Фото:vologda.portal.ru)

Жители временно оккупированного РФ Мелитополя Запорожской области отказываются от сотрудничества с захватчиками и не хотят получать российские паспорта.

Об этом в четверг, 25 августа, сообщил мэр города Иван Федоров.

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По его словам, на сегодняшний день паспорта РФ согласились взять меньше тысячи коллаборантов.

«Точной цифры у нас, конечно, сейчас нет… Я думаю, что это ограничивается одной тысячей тех людей, которые подают заявки на получение этих паспортов», — заявил он во время брифинга.

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Федоров отметил, что большинство соискателей российского гражданства — это пожилые люди, которые не имеют доступа к объективной информации, поскольку не умеют пользоваться интернетом, и более подвержены кремлевской пропаганде.

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Кроме того, оккупанты часто запугивают пенсионеров, что без паспортов РФ они не смогут получать никаких выплат.

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«Поэтому единственная возможность для них получать какие-то соцвыплаты и пенсию — это получение рашистского паспорта. Но, думаю, что это точно не десятки тысяч людей, стоящих в очереди», — заявил городской глава.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Российский паспорт Агрессия Война России против Украины

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