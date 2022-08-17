В центре Мелитополя произошел взрыв в одной из комендатур оккупантов 17 августа, 12:00 В центре Мелитополя прогремел взрыв (Фото:inform.zp.ua)

В центре оккупированного Мелитополя днем в среду, 17 августа, прогремел мощный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Сильный взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, расположена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробности потерь среди рашистов», — написал он.

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Издание РИА Мелитополь сообщает, что взрыв был слышен в разных микрорайонах. Есть также информация, что взрыв был в южной части города на выезде.

После серии взрывов в Мелитополе оккупанты расставили передвижные блокпосты. По городу со вчерашнего дня стоят Ягуары с автоматчиками.

Проверяют все автомобили. Мужчин заставляют раздеваться и проверяют на предмет наличия татуировок.



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