Четырех жителей Мелитополя вывезли в РФ, чтобы приговорить к пожизненному — мэр 23 августа, 09:25 Похищенных украинцев обвинили в якобы диверсионной деятельности на территории РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают репрессии против населения временно подконтрольных им территорий Украины.

Об этом во вторник, 23 августа, сообщил в эфире общенационального телемарафона мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, нескольких жителей города были похищены и незаконно вывезены в РФ в связи с обвинениями в «диверсии».

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«Ночью пришли новости, что четырех жителей Мелитополя сегодня рашисты отправили в Лефортовское СИЗО в Москве, чтобы приговорить к пожизненному за псевдодиверсионную деятельность на территории России. Но ведь мы четко понимаем, что они действовали на территории нашего украинского Мелитополя и точно диверсий не делали. Эти люди оговорили себя под давлением и запугиванием — это уже традиционные методы врага на оккупированной территории», — пояснил городской глава.

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Похищения жителей Мелитополя происходят на фоне паники оккупантов из-за партизанского движения, действующего на захваченных РФ территориях.

Войска РФ при содействии местных коллаборантов проводят регулярные рейды в поисках патриотически настроенных украинцев.

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