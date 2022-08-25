Мэр Мелитополя спрогнозировал новую волну эвакуации из города

25 августа, 13:03
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Оккупанты могут готовить диверсии в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Оккупанты могут готовить диверсии в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что власти ожидают новую волну эвакуации местных жителей из-за невозможности начать отопительный сезон в захваченном городе.

На брифинге он сообщил, что российские оккупанты начали транслировать пропаганду о том, что они будут проводить новый газопровод из Бердянска в Мелитополь.

«Это точно невозможно. Поэтому газа в Мелитополе не будет — отопление не включится, если мы не успеем деоккупировать эти территории. Мы ожидаем новую волну эвакуации из-за того, что не будет отопительного сезона», — сказал Федоров.

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Он пояснил, что в Мелитополе уже больше месяца нет природного газа, который необходим для функционирования 95% отопительной системы города.

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«Мы четко понимаем, что начало отопительного сезона будет под большим вопросом», — сказал он.

Федоров рассказал, что природный газ пропал после боевых действий под Ореховым, когда был перебит магистральный газопровод. Именно по этой причине отключен газ в оккупированной части Запорожской области.

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Восстановить газоснабжение можно после ремонта газопровода. Сейчас это невозможно сделать по причине постоянных боевых действий.

Войска РФ захватили Мелитополь в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В июле Федоров сообщил, что в связи с активными контрнаступательными действиями украинской армии оккупанты уже готовятся к возможному бегству из Мелитополя. Они заминировали всю городскую инфраструктуру и намерены уничтожить ее при отступлении.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Отопительный сезон Мелитополь Война России против Украины

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