Партизаны подорвали два грузовика с российскими оккупантами в Херсонской области — Атеш

15 июля, 19:33
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В Великих Копанях Херсонской области ликвидированы шесть российских оккупантов (Фото:АТЕШ / Telegram)

В Великих Копанях Херсонской области ликвидированы шесть российских оккупантов (Фото:АТЕШ / Telegram)

Партизанское движение Атеш в субботу, 16 июля, заявило, что ликвидировало шесть российских оккупантов и две их машины на временно захваченных территориях в Херсонской области.

Как сообщается в Telegram-канале Атеш, агент движения устроил подрыв на стоянке грузовиков оккупантов в Великих Копанях Херсонской области в 12:00 пятницы, 14 июля. Стоянка находится напротив неработающей АЗС Укрнафта на улице Ленина, 34.

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При подрыве были уничтожены шесть российских военных и повреждены две машины, в которых их перевозили, заявили представители Атеш.

1 июля движение Атеш сообщило, что оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан в Херсонской области и проводят «карательную операцию» — избивают и пытают мирных жителей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Партизаны Херсонская область Украинские партизаны Война России против Украины

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