Украинские партизаны взяли на себя ответственность за подрыв авто коллаборанта Зубарева в Мелитополе — СМИ 3 апреля, 16:45 В центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева (Фото:Скриншот из видео БердянсЬк Сьогодні/Бердянск Сейчас/Telegram)

СМИ распространяют видео, на котором мужчина представляется украинским партизаном и берут на себя ответственность за подрыв автомобиля гауляйтера Акимовки Максима Зубарева в центре временно оккупированного Мелитополя.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал Бердянск Сегодня.

На видео мужчина предупреждает российских оккупантов в Мелитополе, что каждый раз, когда россияне приезжают в город может стать для них последним. Неизвестный также сказал, что коллаборанты Владимир Рогов и Евгений Балицким будут следующими.

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«Это заявление окончательно напугало коллаборантов. Рогов даже начал взывать о том, что Мелитополь стал — террористической столицей. И риторически спрашивает кто следующий? При этом понимает, что следующий обязательно будет и, возможно, это будет он», — пишет Бердянск Сегодня.

Утром в понедельник, 3 апреля, в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. По данным росСМИ, он находится в тяжелом состоянии. По данным источников РИА-Мелитополь, Зубарев умер в больнице.

Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.