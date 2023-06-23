В Мариуполе партизаны ликвидировали четырех российских офицеров — видео 23 июня, 07:50 Мариупольские партизаны ликвидировали четырех российских офицеров (Фото:t.me/mrplsprotyv)

В Мариуполе в пятницу, 23 июня, партизаны ликвидировали четырех российских офицеров, об этом сообщил Мариуполь. Сопротивление в Telegram.

«Сегодня просто поздравили русню возле порта. Минус четыре офицера — получите/распишитесь», — говорится в сообщении.

Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты поселились в Приморском районе, в частном доме мариупольцев, которые эвакуировались. Неподалеку от Мариупольского морского порта.

Видео дня

По информации Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.