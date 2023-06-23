В Мариуполе партизаны ликвидировали четырех российских офицеров — видео

23 июня, 07:50
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Мариупольские партизаны ликвидировали четырех российских офицеров (Фото:t.me/mrplsprotyv)

Мариупольские партизаны ликвидировали четырех российских офицеров (Фото:t.me/mrplsprotyv)

В Мариуполе в пятницу, 23 июня, партизаны ликвидировали четырех российских офицеров, об этом сообщил Мариуполь. Сопротивление в Telegram.

«Сегодня просто поздравили русню возле порта. Минус четыре офицера — получите/распишитесь», — говорится в сообщении.

Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что оккупанты поселились в Приморском районе, в частном доме мариупольцев, которые эвакуировались. Неподалеку от Мариупольского морского порта.

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https://twitter.com/tweetsnv/status/1672112662828703744?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По информации Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

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