Бьют и пытают. В Херсонской области оккупанты ищут украинских партизан — АТЕШ 1 июля, 22:52 Россияне проводят карательную операцию в Херсонской области — партизаны (Фото:АТЕШ/Telegram)

Оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан в Херсонской области, поэтому они проводят карательную операцию, проводя обыски, пытая людей.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

«Российские оккупанты проводят карательную операцию в районе населенных пунктов Раденск, Большие Копани и Тарасовка. Вооруженные люди на военной технике с участием местных предателей проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, бьют и пытают местных жителей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты очень напуганы активностью украинских партизан, особенно в населенном пункте Тарасовка.

«Но никакие меры не смогут остановить движение сопротивления!» — добавили партизаны.

В мае сообщалось, что российские оккупанты активно развешивают камеры видеонаблюдения в Мелитополе Запорожской области в безуспешных попытках бороться с партизанским движением.