В Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые ужинали в заведении на набережной

20 июня, 12:01
Цей матеріал також доступний українською
В Херсоне партизаны расстреляли оккупантов (Фото:khersonline.net)

В Херсоне партизаны расстреляли оккупантов (Фото:khersonline.net)

В захваченном Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые решили поесть шашлык в одном из заведений на набережной.

Об этом сообщает оперативное командование Юг на странице в Facebook.

Читайте также:
Оккупанты не доверяют местным коллаборантам в Херсоне и заменяют их — облсовет

В результате инцидента двое оккупантов погибли, еще один был ранен и сейчас находится в одной из больниц в оккупированном Крыму.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/5hl1HIxbZh4

18 июня в Херсоне неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Партизаны Херсон Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X