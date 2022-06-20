В Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые ужинали в заведении на набережной 20 июня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне партизаны расстреляли оккупантов (Фото:khersonline.net)

В захваченном Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые решили поесть шашлык в одном из заведений на набережной.

Об этом сообщает оперативное командование Юг на странице в Facebook.

В результате инцидента двое оккупантов погибли, еще один был ранен и сейчас находится в одной из больниц в оккупированном Крыму.

Видео дня

18 июня в Херсоне неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.