В Мелитополе фермеры отравили оккупантов черешней — мэр

16 июня, 11:02
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Фермеры Мелитополя отдали оккупантам отравленную черешню (Фото:Swetlana Hasenjäger/flickr.com)

Фермеры Мелитополя отдали оккупантам отравленную черешню (Фото:Swetlana Hasenjäger/flickr.com)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как фермеры в городе отравили оккупантов черешней.

«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов», — сказал он в эфире телемарафона.

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По слова Федорова, 99% жителей, которые остались в Мелитополе, оказывают сопротивление оккупации.

«Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в прошлое воскресенье в очереди за паспортом было аж 15 человек из 70 тысяч жителей, которые остались во временно оккупированном городе», — отметил он.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Черешня Война России против Украины

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