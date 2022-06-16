В Мелитополе фермеры отравили оккупантов черешней — мэр
Фермеры Мелитополя отдали оккупантам отравленную черешню (Фото:Swetlana Hasenjäger/flickr.com)
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как фермеры в городе отравили оккупантов черешней.
«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов», — сказал он в эфире телемарафона.
По слова Федорова, 99% жителей, которые остались в Мелитополе, оказывают сопротивление оккупации.
«Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в прошлое воскресенье в очереди за паспортом было аж 15 человек из 70 тысяч жителей, которые остались во временно оккупированном городе», — отметил он.
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