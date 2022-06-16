В Мелитополе фермеры отравили оккупантов черешней — мэр 16 июня, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Фермеры Мелитополя отдали оккупантам отравленную черешню (Фото:Swetlana Hasenjäger/flickr.com)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как фермеры в городе отравили оккупантов черешней.

«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовые отравления у рашистов», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По слова Федорова, 99% жителей, которые остались в Мелитополе, оказывают сопротивление оккупации.

«Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в прошлое воскресенье в очереди за паспортом было аж 15 человек из 70 тысяч жителей, которые остались во временно оккупированном городе», — отметил он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.