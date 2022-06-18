В Херсоне взорвали автомобиль с начальником 90-й исправительной колонии, который стал на сторону оккупантов 18 июня, 13:52 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне взорвали автомобиль с коллаборантом Евгением Соболевым (Фото:Суспільне.Херсон)

В Херсоне по улице Сенявина днем в субботу, 18 июня, произошел взрыв. Сообщается, что неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, вставшего на сторону оккупантов.

Как сообщает Суспільне, взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель, по данным издания, остался жив. Его личность не уточняется. Военные РФ заявили о теракте украинских партизан, сообщили корреспонденты Суспільного.

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Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ, на своей странице в Facebook сообщил, что в результате взрыва в Херсоне был ликвидирован Евгений Соболев — начальник 90-й исправительной колонии, который стал на сторону оккупантов. Вскоре Шевченко уточнил, что коллаборант выжил.

Немного позже российское пропагандистское государственное издание РИА Новости со ссылкой на российские силовые ведомства подтвердило, что на Соболева было совершено покушение. Пропагандисты утверждают, что коллаборант находится в больнице с ранениями и его жизни якобы ничего не угрожает.

Фото: РИА Новости

5 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил начальнику херсонской Северной исправительной колонии № 90 Евгению Соболеву о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Фото: МВД

По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везут сахар, муку и папиросы российского производства и затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку российского производства для дальнейшей их реализации в Херсоне и области. Также Соболев якобы содействует оккупантам в ремонте военной техники на территории колонии силами осужденных.

Российским военным даются в колонии места отдыха в комнатах длительных свиданий. Также колония дает россиянам медицинское обеспечение и лечение.

Кроме того, Соболев якобы помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.

Общаясь в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб РФ с идентификатором Andru FCB, Соболев дал собеседнику контактный номер телефона должностного лица Управления Государственной казначейской службы в городе Херсоне Игоря Шепелева, обещая наладить сотрудничество между ним и оккупационными войсками.

За государственную измену в условиях военного положения начальнику колонии грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.

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