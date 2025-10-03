«Начинаем подключение объектов». В Славутиче восстанавливают электроснабжение после российской атаки

В Славутиче Киевской области развернуто 10 стационарных пунктов несокрушимости и пять мобильных пунктов ГСЧС (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Славутиче Киевской области восстанавливается электроснабжение после российского удара дронами 1 октября.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник вечером в пятницу, 3 октября.

«Начинаем подключение объектов. Вскоре свет вернется в каждый дом, а вместе с ним — ощущение безопасности и привычного ритма жизни», — подчеркнул он.

Калашник призвал жителей Славутича экономно пользоваться электроэнергией, не включать одновременно все приборы и не перегружать электросеть.

Председатель Киевской ОГА отметил, что уже запитаны объекты критической инфраструктуры, а именно водоканал, больница и две школы. Главная канализационно-насосная станция подключена к общим сетям электропитания.

«Город живет. Магазины работают, на полках — продукты, на заправках — топливо. Логистика налажена и работает бесперебойно», — подчеркнул Калашник.

По его данным, в городе развернуто 10 стационарных пунктов несокрушимости и пять мобильных пунктов ГСЧС.

Для обеспечения порядка и помощи местным жителям в Славутич направили дополнительные силы полиции из Черниговской и Киевской областей.

Вечером 1 октября Киевская ОГА сообщила о российском ударе дронами по энергетическому объекту города Славутич, в результате чего около 20 тысяч местных жителей остались без электроснабжения.

Минэнерго сообщило об обесточивании Чернобыльской АЭС, в частности Нового безопасного конфайнмента, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает выброс радиоактивных материалов. Впоследствии питание станции восстановили.