На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут из-за российского удара по энергообъекту в Славутиче — Минэнерго

1 октября, 20:50
ЧАЭС осталась без света после российского обстрела (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В результате российского удара по подстанции в Славутиче Черниговской области Чернобыльская атомная электростанция оказалась без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, 1 октября.

Там объяснили, что из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов.

В Минэнерго добавили, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее 1 октября мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что россияне ударили по местной подстанции. Город остался без электроснабжения.

1 октября свет также исчез в некоторых микрорайонах Чернигова, сообщило Суспільне.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус уточнил, что оккупанты ударили по энергообъекту в соседней области, там есть повреждения. Из-за этого в части общин Черниговской области нет электричества.

