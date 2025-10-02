Массированная российская атака на Славутич: энергетики запитали критическую инфраструктуру города, бытовые потребители остаются без света

В Славутиче продолжается работа над восстановлением электроэнергии после российского обстрела 1 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

В городе Славутич после российского массированного удара дронами вечером 1 октября большинство бытовых потребителей остаются без электроэнергии, сообщает начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в четверг, 2 октября.

По его словам, в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Сейчас запитаны объекты критической инфраструктуры, школы, магазины, аптеки, банки и АЗС. Также восстановлена подача воды.

«В целом еще обесточено большинство потребителей в жилых объектах. Продолжаются работы по запуску когенерационных установок», — сообщил Калашник.

В городе работают 10 пунктов незламности и мобильные палатки ГСЧС.

Вечером 1 октября Киевская ОВА сообщила о российском ударе дронами по энергетическому объекту города Славутич, в результате чего около 20 тысяч местных жителей остались без электроснабжения. Минэнерго сообщило об обесточивании Чернобыльской АЭС, в частности, Нового безопасного конфайнмента, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок и предотвращает выброс радиоактивных материалов.

Впоследствии питание станции восстановили.