В Днепре видели яркую вспышку в небе, после которой появились сообщения о перебоях со светом (Фото: скриншот видео / Dnepr Operative / Telegram)

Страна-агрессор Россия в среду, 1 октября, атаковала энергетическую инфраструктуру в Киевской области , подтвердила пресс-служба Министерства энергетики в Telegram.

Электричество частично пропало в Киевской и Черниговской областях. На месте работают ремонтные бригады, добавили в министерстве.

Ранее городской голова Славутича Юрий Фомичев сообщил, что оккупанты ударили по подстанции 330, из-за чего город остался без электроснабжения.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник (Славутич подчиняется Киевской области) сообщил, что без света около 20 тысяч жителей города, специалисты готовятся переподключить город к резервному источнику. Объекты критической и социальной инфраструктуры временно перешли на генераторы.

В Черниговоблэнерго также заявили о масштабной атаке россиян на энергетическую инфраструктуру и сообщили, что отключения в области связаны с серьезными повреждениями после вражеских обстрелов.

Вскоре в облэнерго объявили, что с 20:00 1 октября вводится график почасового отключения с четырьмя очередями, который предусматривает три часа со светом и шесть часов без).

Также о перебоях со светом сообщали в Днепре, пишет Суспільне. Перед этим в городе видели вспышку. В пресс-службе ДТЕК Днепровские электросети сообщили, что не фиксировали повреждений или замыканий.

В конце сентября россияне массированно обстреливали критическую инфраструктуру Черниговской области. Так, 30 сентября из-за российской атаки без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.