РФ атаковала Черниговскую область: пожар на предприятии и удары по громаде

Вечером 30 сентября на одном из предприятий в Черниговской области вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, враг нанес удары по нескольким населенным пунктам региона.

Об этом сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Вячеслава Мирошниченко.

«Сейчас на одном из предприятий Корюковки продолжается значительный пожар. ГСЧС и другие экстренные службы работают на месте. Привлечены спасательные подразделения из соседних общин и города Чернигова. Спасибо за оперативность», — говорится в сообщении в 20:29.

Реклама

По его словам, в городе наблюдается значительная задымленность, поэтому жителей призвали ограничить пребывание на улицах.

Местные Telegram-каналы сообщали, что огонь охватил фабрику обоев, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Параллельно зафиксированы удары по нескольким населенным пунктам Сосницкой громады. По предварительной информации военных, враг применил баллистическую ракету и ударные БпЛА.

«Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог», — добавил Мирошниченко.

«Информация о пострадавших уточняется. Напоминаю жителям района: оставайтесь в безопасных местах во время воздушных тревог», — добавил Мирошниченко.

В последнее время враг активизировал атаки на Черниговскую область. Так, в ночь на 30 сентября дроны-камикадзе ударили по городу Бобровица Нежинского района. Тогда под обстрел попало промышленное предприятие, объекты критической и транспортной инфраструктуры. В результате атаки более 26 потребителей остались без света, а движение поездов было задержано.