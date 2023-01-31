В МИД ответили на обвинения правозащитников HRW в использовании противопехотных мин

31 января, 19:53
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Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на отчет правозащитной организации Human Rights Watch, в котором украинских защитников обвинили в якобы использовании запрещенных противопехотных мин.

Как сообщается на сайте МИД, Украина приняла к сведению отчет и соответствующие украинские учреждения его проанализируют.

В ведомстве подчеркнули, что Украина полностью выполняет международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершения ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

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«Напомним, что согласно Оттавской конвенции Украина уничтожила уже 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 Медальон», — сказано в сообщении МИД.

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В министерстве добавили, что Украина всегда открыта к сотрудничеству с международными организациями.

«Рассчитываем также, что HRW будет активно помогать Украине в консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности», — отметили в МИД.

HRW 31 января опубликовала отчет, в котором утверждает, что задокументировала «многочисленные случаи», когда ракеты с противопехотными минами ПФМ («минами-лепестками») выпускали по захваченным оккупантами территориям в районе Изюма Харьковской области вблизи российских военных объектов. Использование противопехотных мин запрещает Оттавская конвенция, которую Украина, в отличие от России, ратифицировала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале января говорил, что Россия создала в Украине крупнейшее в мире минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия МИД Украины Human Rights Watch Правозащитники Противопехотные мины Военные преступления РФ Война России против Украины

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