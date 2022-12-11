Около трети территории Украины нуждается в разминировании — МВД 11 декабря, 02:33 Саперы проводят разминирование в Херсонской области (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что около 30% территории Украины нуждаются в разминировании из-за боевых действий.



"Полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 освобожденных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании", - сообщили в МВД.

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Правоохранители напоминают, что полицейские и ГСЧС первыми заходят на освобожденные территории и проводят разминирование, зачистку и фиксацию военных преступлений.

"Война – сплошное нарушение прав человека. С начала полномасштабного вторжения украинцы столкнулись с тотальным насилием: убийства, пытки, сексуальные преступления, плен, депортация, фильтрация, разрушение гражданской и критической инфраструктуры", - сообщили в министерстве.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

В МВД уточнили, что в Украине необходимо разминировать около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Украинские саперы ведут работы по разминированию каждый день.