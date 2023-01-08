Россия создала в Украине крупнейшее в мире минное поле — Шмыгаль 8 января, 19:00 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, развязанная РФ полномасштабная война привела к образованию в Украине крупнейшего в мире минного поля площадью 250 тысяч квадратных километров.

Об этом он заявил в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

«Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей экономики», — сказал Шмыгаль.

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Отмечается, что 250 тысяч квадратных километров — это больше не только площади Корейского полуострова (около 221 000 км²), но и площадь Румынии (около 238 000 км²) или Великобритании (около 244 000 км²).

Кроме того, премьер-министр спрогнозировал, что в текущем году общие потери от войны достигнут 700 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии.

В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.