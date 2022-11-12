В Херсоне ввели комендантский час

12 ноября, 19:02
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В Херсоне ввели комендантский час (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В Херсоне ввели комендантский час (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В освобожденном Херсоне с субботы, 12 ноября, ввели комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 08:00.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Также в городе ограничат въезд и выезд до завершения работ по разминированию территорий.

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«Уважаемые херсонцы, нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни, поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня с 17 часов и до 8 утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации. Также хочу предупредить, что возможность выезда и въезда из города ограничена из-за разминирования», — сказал глава области.

Видео дня

Как сообщалось ранее, в недавно освобожденном Херсоне уже работают глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная полиция и СБУ.

Нацполиция проводит стабилизационные мероприятия, город проверяют на предмет минирования.

Жителей Херсона, которые выехали в эвакуацию, просят пока не возвращаться в город.

https://www.youtube.com/embed/1WtomDb-Wjw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Комендантский час Война России против Украины освобождение Херсона

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