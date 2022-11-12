«Это не только о действиях СБУ». После освобождения Херсона пора расследовать, почему город не обороняли — интервью с Сергеем Рахманиным

12 ноября, 18:37
Эксклюзив НВ
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Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Автор: Власта Лазур

Херсон захватили за сутки. 1 марта 2022 года россияне вошли в город, а уже на следующий день он был оккупирован.

Кто в этом виноват? Вопрос, ответ на который пока не знает член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Но он надеется, что украинское общество получит его, ведь после деоккупации Херсона стало возможным проведение расследования.

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Рахманин рассказал в интервью Радио НВ, что его беспокоит в быстрой оккупации Херсонской области, а также о том, какими будут следующие действия ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=y1b93qOJ6KA&t=1076s

— С аналитиком CIT говорили, как дальше могут развиваться события. Он говорил, что пока нерационально форсировать Днепр, потому что это неизбежно приведет к потерям. Что вы думаете? И как вообще дальше будет жить Херсон? Если я правильно поняла, то российские войска окопались на левом берегу и они могут из артиллерии стрелять по городу.

— Не думаю, что сейчас актуален вопрос формирования Днепра и дальнейшего освобождения Херсонщины. Не потому, что мы не собираемся ее освобождать. Уверен, что рано или поздно каждый оккупированный населенный пункт будет освобожден. Вопросы во времени и цене.

Не думаю, что у Сил обороны, в частности у ВСУ, стоит неотложный вопрос прямо сейчас форсировать Днепр и дальше освобождать Херсонщину. Думаю, что в этом направлении будет определенная оперативная пауза, а не продолжение активных наступательных действий.

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Надеюсь, что украинское наступление продолжится, но в другом направлении. Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о дальнейшем освобождении Херсонщины, по крайней мере, пока не будет успешного продвижения на запорожском направлении. Когда мы сможем продвинуться в Мелитополь, освободить его, тогда можем говорить, каким образом будут развиваться события по освобождению Херсонщины, а дальше — Крыма.

Второй момент. Что касается артиллерии, которая сможет почти беспрепятственно бить по Херсону. Это правда, но правда и обратное. Российская артиллерия, находясь на небольшом расстоянии, может бить в направлении Херсона, так же и украинская артиллерия, находясь на таком же расстоянии, может бить по позициям врага. Все зависит от того, насколько правильно будут обустроены позиции, насколько обе стороны имеют достаточное количество боеприпасов и насколько точна и правильна будет контрбатарейная борьба.

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Если будет нанесено несколько ощутимых ударов по позициям врага, желание бить по Херсону у них отпадет.

Есть другой риск. Речь идет о том риске, который испытывают на собственной шкуре Харьков и Запорожье, а недавно испытывал и Николаев, — это возможность бить ракетами типа С-300 или Точка-У. Херсон пока такого несчастья не испытывал, но вполне возможно, что враг, понимая, что в городе и близлежащем районе будет расположено достаточное количество военных, желая отомстить за свои поражения, может наносить не только артиллерийские, но и ракетные удары по городу.

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Теперь горожан и жителей правобережной Херсонщины будут изрядно донимать российские обстрелы. К большому сожалению, к этому нужно готовиться. И им нужно быть готовыми, и военным нужно выстраивать и систему противовоздушной обороны должным образом, и систему артиллерийской защиты. То есть, будет очень много работы, даже без продвижения вперед.

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— Теперь приоритетом для ВСУ будет освобождение населенных пунктов на запорожском направлении — Мелитополь…

— Это мое предположение. Я не знаю стратегического плана Генерального штаба и главка. Я упомянул Запорожскую область как возможное направление предстоящего главного удара, с одной стороны. С другой стороны, если вы посмотрите на карту, поймете: для того чтобы развивать успешное наступление на юге, нам необходимо сейчас освобождать территорию Запорожской области. И после этого уже можно будет говорить, как будет освобождаться левобережная часть Херсонщины, где и как можно будет переходить Днепр.

Без этого, на мой взгляд, для того чтобы развивать успешное наступление на Херсощине, в Крыму, для начала нам нужно освободить значительную часть оккупированной Запорожской области, в частности ту, которая находится в направлении Мелитополя. Оттуда мы можем развивать свое наступление и в сторону Мариуполя, и в сторону Херсонщины и Крыма.

Важнейшим местом боев в ближайшее время — возможно, до конца этого года, но вероятнее, что в начале следующего — будет Запорожская область, мне кажется.

— Пришла ли пора ли для того, чтобы украинское общество получило ответы на вопрос о том, почему российские войска очень быстро зашли в Херсон и освоились. Я сейчас говорю и об СБУ, и о других, которые нам, возможно, неизвестны.

— Мы этот вопрос, в частности, на Комитете, неоднократно поднимали, при чем начиная еще с начала марта. Напомню, что российские войска 1 марта зашли в Херсон, а полностью был оккупирован город 2 марта, то есть достаточно быстро.

Мы задавали абсолютно правильный вопрос о действиях отдельных должностных лиц и органов государственной власти и местного самоуправления в Херсонской области. Это касается не только СБУ, но и действий отдельных воинских частей, госслужащих. Много было вопросов, но поскольку не было объективной информации, то задавали вопрос, чтобы вся эта информация была должным образом проверена, расследована и были сделаны надлежащие [выводы].

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Соответствующие органы, лица нас уверяли, что такое расследование проводится, но оно усложняется тем, что непосредственные места событий находятся на оккупированной территории, следовательно провести объективное расследование невозможно.

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Сейчас эти места уже освобождены. И надеюсь, что расследование, которое тянется (если нам говорили правду и не лукавили официальные лица) еще с марта. Вот мы увидим, действительно ли это расследование будет проведено эффективно, услышим ли мы ответы.

Сразу говорю: там есть определенные вещи, которые чувствительные, которые касаются и государственной, и военной, и разведывательной тайны. Не думаю, что все, что будет исследовано и сформулировано в виде выводов, общественность узнает, но надеюсь, что это будет объективное, честное, прозрачное, точное, максимально быстрое, оперативное расследование; все точки будут расставлены, все главные выводы будут не просто сделаны, но и обнародованы, чтобы общественность знала.

Вопросов действительно очень много даже для меня — человека, который имеет доступ к информации немного больше, чем рядовой гражданин.

— А могли бы вы сейчас вообще озвучить эти вопросы?

— Почему должным образом не была организована оборона там, где она должна быть организована. Я не преувеличиваю значение взрыва мостов, по крайней мере некоторых из них. Некоторые из них могли бы задержать продвижение врага минут на 40 в час. Но они должны быть заминированы и взорваны. Почему это не произошло?

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Действительно ли вся документация, в частности тайная и полностью тайная, которую должны были эвакуировать, а в случае невозможности — уничтожить, была эвакуирована и уничтожена. Есть вопрос, так ли это произошло.

Все ли должностные лица, согласно приказам и инструкциям, которые у них были на момент начала войны, действовали по этим приказам?

Соответствует ли действительности информация о том, что большая часть вооружения, боевой техники осталась либо в местах дислокации, либо была брошена по дороге?

Это только часть вопросов. Четкого, единодушного ответа (утвердительного или отрицательного) на эти вопросы мы не получили.

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Херсон Херсонская область Мелитополь Сергей Рахманин Радио НВ Оккупация Война России против Украины деоккупация

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