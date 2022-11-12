«Это не только о действиях СБУ». После освобождения Херсона пора расследовать, почему город не обороняли — интервью с Сергеем Рахманиным 12 ноября, 18:37 Эксклюзив НВ Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Херсон захватили за сутки. 1 марта 2022 года россияне вошли в город, а уже на следующий день он был оккупирован.

Кто в этом виноват? Вопрос, ответ на который пока не знает член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Но он надеется, что украинское общество получит его, ведь после деоккупации Херсона стало возможным проведение расследования.

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Рахманин рассказал в интервью Радио НВ, что его беспокоит в быстрой оккупации Херсонской области, а также о том, какими будут следующие действия ВСУ.

— С аналитиком CIT говорили, как дальше могут развиваться события. Он говорил, что пока нерационально форсировать Днепр, потому что это неизбежно приведет к потерям. Что вы думаете? И как вообще дальше будет жить Херсон? Если я правильно поняла, то российские войска окопались на левом берегу и они могут из артиллерии стрелять по городу.

— Не думаю, что сейчас актуален вопрос формирования Днепра и дальнейшего освобождения Херсонщины. Не потому, что мы не собираемся ее освобождать. Уверен, что рано или поздно каждый оккупированный населенный пункт будет освобожден. Вопросы во времени и цене.

Не думаю, что у Сил обороны, в частности у ВСУ, стоит неотложный вопрос прямо сейчас форсировать Днепр и дальше освобождать Херсонщину. Думаю, что в этом направлении будет определенная оперативная пауза, а не продолжение активных наступательных действий.

Надеюсь, что украинское наступление продолжится, но в другом направлении. Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о дальнейшем освобождении Херсонщины, по крайней мере, пока не будет успешного продвижения на запорожском направлении. Когда мы сможем продвинуться в Мелитополь, освободить его, тогда можем говорить, каким образом будут развиваться события по освобождению Херсонщины, а дальше — Крыма.

Второй момент. Что касается артиллерии, которая сможет почти беспрепятственно бить по Херсону. Это правда, но правда и обратное. Российская артиллерия, находясь на небольшом расстоянии, может бить в направлении Херсона, так же и украинская артиллерия, находясь на таком же расстоянии, может бить по позициям врага. Все зависит от того, насколько правильно будут обустроены позиции, насколько обе стороны имеют достаточное количество боеприпасов и насколько точна и правильна будет контрбатарейная борьба.

Если будет нанесено несколько ощутимых ударов по позициям врага, желание бить по Херсону у них отпадет.

Есть другой риск. Речь идет о том риске, который испытывают на собственной шкуре Харьков и Запорожье, а недавно испытывал и Николаев, — это возможность бить ракетами типа С-300 или Точка-У. Херсон пока такого несчастья не испытывал, но вполне возможно, что враг, понимая, что в городе и близлежащем районе будет расположено достаточное количество военных, желая отомстить за свои поражения, может наносить не только артиллерийские, но и ракетные удары по городу.

Теперь горожан и жителей правобережной Херсонщины будут изрядно донимать российские обстрелы. К большому сожалению, к этому нужно готовиться. И им нужно быть готовыми, и военным нужно выстраивать и систему противовоздушной обороны должным образом, и систему артиллерийской защиты. То есть, будет очень много работы, даже без продвижения вперед.

— Теперь приоритетом для ВСУ будет освобождение населенных пунктов на запорожском направлении — Мелитополь…

— Это мое предположение. Я не знаю стратегического плана Генерального штаба и главка. Я упомянул Запорожскую область как возможное направление предстоящего главного удара, с одной стороны. С другой стороны, если вы посмотрите на карту, поймете: для того чтобы развивать успешное наступление на юге, нам необходимо сейчас освобождать территорию Запорожской области. И после этого уже можно будет говорить, как будет освобождаться левобережная часть Херсонщины, где и как можно будет переходить Днепр.

Без этого, на мой взгляд, для того чтобы развивать успешное наступление на Херсощине, в Крыму, для начала нам нужно освободить значительную часть оккупированной Запорожской области, в частности ту, которая находится в направлении Мелитополя. Оттуда мы можем развивать свое наступление и в сторону Мариуполя, и в сторону Херсонщины и Крыма.

Важнейшим местом боев в ближайшее время — возможно, до конца этого года, но вероятнее, что в начале следующего — будет Запорожская область, мне кажется.

— Пришла ли пора ли для того, чтобы украинское общество получило ответы на вопрос о том, почему российские войска очень быстро зашли в Херсон и освоились. Я сейчас говорю и об СБУ, и о других, которые нам, возможно, неизвестны.

— Мы этот вопрос, в частности, на Комитете, неоднократно поднимали, при чем начиная еще с начала марта. Напомню, что российские войска 1 марта зашли в Херсон, а полностью был оккупирован город 2 марта, то есть достаточно быстро.

Мы задавали абсолютно правильный вопрос о действиях отдельных должностных лиц и органов государственной власти и местного самоуправления в Херсонской области. Это касается не только СБУ, но и действий отдельных воинских частей, госслужащих. Много было вопросов, но поскольку не было объективной информации, то задавали вопрос, чтобы вся эта информация была должным образом проверена, расследована и были сделаны надлежащие [выводы].

Соответствующие органы, лица нас уверяли, что такое расследование проводится, но оно усложняется тем, что непосредственные места событий находятся на оккупированной территории, следовательно провести объективное расследование невозможно.

Сейчас эти места уже освобождены. И надеюсь, что расследование, которое тянется (если нам говорили правду и не лукавили официальные лица) еще с марта. Вот мы увидим, действительно ли это расследование будет проведено эффективно, услышим ли мы ответы.

Сразу говорю: там есть определенные вещи, которые чувствительные, которые касаются и государственной, и военной, и разведывательной тайны. Не думаю, что все, что будет исследовано и сформулировано в виде выводов, общественность узнает, но надеюсь, что это будет объективное, честное, прозрачное, точное, максимально быстрое, оперативное расследование; все точки будут расставлены, все главные выводы будут не просто сделаны, но и обнародованы, чтобы общественность знала.

Вопросов действительно очень много даже для меня — человека, который имеет доступ к информации немного больше, чем рядовой гражданин.

— А могли бы вы сейчас вообще озвучить эти вопросы?

— Почему должным образом не была организована оборона там, где она должна быть организована. Я не преувеличиваю значение взрыва мостов, по крайней мере некоторых из них. Некоторые из них могли бы задержать продвижение врага минут на 40 в час. Но они должны быть заминированы и взорваны. Почему это не произошло?

Действительно ли вся документация, в частности тайная и полностью тайная, которую должны были эвакуировать, а в случае невозможности — уничтожить, была эвакуирована и уничтожена. Есть вопрос, так ли это произошло.

Все ли должностные лица, согласно приказам и инструкциям, которые у них были на момент начала войны, действовали по этим приказам?

Соответствует ли действительности информация о том, что большая часть вооружения, боевой техники осталась либо в местах дислокации, либо была брошена по дороге?

Это только часть вопросов. Четкого, единодушного ответа (утвердительного или отрицательного) на эти вопросы мы не получили.