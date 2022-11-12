«Восстанавливаем жизнь». В Херсон вернулись городские и областные власти
Глава областной военной администрации Херсона Ярослав Янушевич, Национальная Полиция, СБУ уже работают в городе и области (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)
В недавно освобожденном Херсоне уже работают глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная Полиция и СБУ.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
Также эту же публикацию у себя в Telegram опубликовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
12 ноября сообщалось, что Нацполиция проводит стабилизационные мероприятия в освобожденном Херсоне, город проверяют на предмет минирования.
Жителей Херсона просят пока не возвращаться в город до того, как будут завершены все стабилизационные мероприятия.
В настоящее время в областном центре работает около 200 полицейских.
Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты.
Также в уволенный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.