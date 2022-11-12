«Восстанавливаем жизнь». В Херсон вернулись городские и областные власти 12 ноября, 17:51 Глава областной военной администрации Херсона Ярослав Янушевич, Национальная Полиция, СБУ уже работают в городе и области (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В недавно освобожденном Херсоне уже работают глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, Национальная Полиция и СБУ.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Также эту же публикацию у себя в Telegram опубликовал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Видео дня

12 ноября сообщалось, что Нацполиция проводит стабилизационные мероприятия в освобожденном Херсоне, город проверяют на предмет минирования.

Жителей Херсона просят пока не возвращаться в город до того, как будут завершены все стабилизационные мероприятия.

В настоящее время в областном центре работает около 200 полицейских.

Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты.

Также в уволенный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.