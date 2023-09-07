Существенно прохладнее. Синоптики предупредили об ощутимом снижении ночной температуры воздуха в ближайшее время 7 сентября, 10:36 Существенное снижение температуры ночью (Фото:Cezar_KSV / depositphotos)

Тенденция к снижению температуры воздуха ночью все чаще в последнее время делает невозможными комфортные прогулки под луной.

Впервые в сентябре температура воздуха ощутимо снизилась ночью 6 сентября до +9 градусов. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, завтра, 8 сентября, существенное похолодание в ночное время произойдет на всей территории страны. Самая низкая ночная температура воздуха будет +5 градусов, самая высокая дневная +28 градусов.

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Какая погода в Украине будет в пятницу, 8 сентября

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +7+11 градусов, дневная +21+28 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +17+23 градуса.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +7+10 градусов, дневная +21+24 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +23+27 градусов.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5+9 градусов, дневная +19+24 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.

Фото: Погода 8 сентября