«Все на улицу!» Синоптик призвала провести выходные на свежем воздухе, ведь надвигается жара, а потом дожди 7 сентября, 13:33 Теплые выходные (Фото:kravka / depositphotos)

Антициклональный период продолжает наблюдаться по всей стране, поэтому особенно важно сейчас успеть насладиться последними по-летнему теплыми днями.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, призвала всех украинцев провести выходные на свежем воздухе. Ведь бабье лето, рано или поздно, закончится и очень важно, воспользоваться подарками природы в виде тепла без осадков, насладиться пейзажами и поймать натуральный витамин D.

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«Приближающийся уик-энд будет синоптически замечательным.

Для копания картофеля точно идеальным!

Гуляния, досуг, работа, что угодно на открытом воздухе — на здоровье.

Сухо, солнечно, утро, вечер — свежие, аж острые. Словом, погода мимими.

Температура воздуха +20+25 градусов, на северо-востоке +18+22, на юге до +28 градусов.

Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осенние мытья окон на потом — все на улице! Там будет хорошо — солнце, +22 градуса.

Жара, вдруг кто соскучился, еще оголит плечи и колени 12−13 сентября.

Первые дожди в Украине пройдут вместе с атмосферным фронтом 13−15 сентября".