Электронная запись на ВВК: в скольких госпиталях уже работает нововведение
Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)
Электронная запись на военно-врачебную комиссию (ВВК) уже функционирует в 90% военных госпиталей.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Telegram.
90% госпиталей уже запустили онлайн запись на ВВК
«Минобороны продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военных госпиталях страны. По состоянию на конец мая, электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей», — отметила Маляр.
Развертывание электронной очереди в военных госпиталях — это комплексный процесс, который требует административных и технических ресурсов со стороны медицинского учреждения и воинской части, заявила заместитель Минобороны.
Вопросы безопасности личных данных военнослужащих
«Необходимо провести соответствующую тренировку должностных лиц, обеспечить необходимой техникой и доступом к интернету, а также иметь необходимые разрешения и согласования, поскольку речь идет о личных данных военнослужащих», — подчеркнула Маляр.
По ее информации, в двух госпиталях сейчас еще продолжается установка административного ресурса и необходимой технической инфраструктуры для эффективной работы электронной очереди. В других госпиталях проводится отработка механизмов и сценариев записи и прохождения ВВК.
Напомним, в мае Министерство обороны Украины тестировало систему электронной записи к врачам для ликвидации очередей при прохождении военно-врачебных комиссий. Проект запустили в тестовом режиме в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.