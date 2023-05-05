В пяти городах. Минобороны тестирует систему электронной записи на военно-врачебную комиссию 5 мая, 18:19 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Министерство обороны Украины тестирует систему электронной записи к врачам для ликвидации очередей при прохождении военно-врачебных комиссий. Об этом написала в Telegram-канале замминистра обороны Анна Маляр.

Маляр опубликовала скриншот интерфейса системы электронной записи на прием. Проект запустили в тестовом режиме в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе — по словам замминистра, сейчас больше всего людей проходят ВВК именно там.



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«После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту на нужный день и время. Нужды ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти», — сообщила Маляр.



Инфографика: Ганна Маляр / Facebook

Она добавила, что в будущем на электронную запись планируют перевести все военно-врачебные комиссии — это планируют сделать в течение мая.

2 мая Верховная Рада упростила процедуру предоставления выводов ВВК об отпуске для лечения в связи с болезнью и о непригодности к службе.

11 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые должны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.



30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.



Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

