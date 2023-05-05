В пяти городах. Минобороны тестирует систему электронной записи на военно-врачебную комиссию

5 мая, 18:19
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Министерство обороны Украины тестирует систему электронной записи к врачам для ликвидации очередей при прохождении военно-врачебных комиссий. Об этом написала в Telegram-канале замминистра обороны Анна Маляр.

Маляр опубликовала скриншот интерфейса системы электронной записи на прием. Проект запустили в тестовом режиме в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе — по словам замминистра, сейчас больше всего людей проходят ВВК именно там.

Видео дня

Читайте также:
Волонтер Тайра согласилась возглавить рабочую группу по медицинским вопросам при Минобороны

«После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту на нужный день и время. Нужды ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое нужно прийти», — сообщила Маляр.

Инфографика: Ганна Маляр / Facebook

Она добавила, что в будущем на электронную запись планируют перевести все военно-врачебные комиссии — это планируют сделать в течение мая.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация во время войны. Что влияет на решение ВЛК и когда пригодность определяется персонально

2 мая Верховная Рада упростила процедуру предоставления выводов ВВК об отпуске для лечения в связи с болезнью и о непригодности к службе.

Читайте также:

Общая мобилизация — как изменилась работа ВВК в Украине и особенности работы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) Мобилизация 2023. Особенности работы ВВК с мая 2023 года — что изменилось и как работают в Украине

11 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые должны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии.

30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Анна Маляр военно-врачебная комиссия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X