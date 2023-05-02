Рада упростила оформление документов и лечение военных 2 мая, 16:58 Украинский военнослужащий (Фото:Армия.inform)

Во вторник, 2 мая, Верховная Рада упростила оформление документов и лечение военных. За такое решение проголосовал 291 нардеп.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, упрощается процедура предоставления выводов ВЛК о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

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В случае если травма, ранение, контузия, увечье полученные военнослужащим в результате боевых действий или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий, соответствующее расследование не проводится.

Справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении ранения ранения (ранения, контузии, увечья).

В этот же срок справка о травме направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.