Рада упростила оформление документов и лечение военных

2 мая, 16:58
Поделиться:
Украинский военнослужащий (Фото:Армия.inform)

Украинский военнослужащий (Фото:Армия.inform)

Во вторник, 2 мая, Верховная Рада упростила оформление документов и лечение военных. За такое решение проголосовал 291 нардеп.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, упрощается процедура предоставления выводов ВЛК о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

Видео дня

В случае если травма, ранение, контузия, увечье полученные военнослужащим в результате боевых действий или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий, соответствующее расследование не проводится.

Читайте также:
Правительство закрепило условия. Кому аннулируют отсрочку из-за бронирования и кто подлежит призыву по мобилизации

Справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении ранения ранения (ранения, контузии, увечья).

Читайте также:
Всеобщая мобилизация во время войны. Что влияет на решение ВЛК и когда пригодность определяется персонально

В этот же срок справка о травме направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X