Всеобщая мобилизация. Как проходить ВВК военнообязанным с 1 июня после изменений в их работе 26 мая, 16:39 ВВК 2023: какие правила прохождения перед мобилизацией и после ранения с 1 июня (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине в течение весны 2023 года правительство внесло изменения в работу ВВК для военнослужащих и военнообязанных, чтобы уменьшить коррупцию и бюрократию.

Военнослужащие после ранения должны проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности для службы и связана ли травма с выполнением долга. Военнообязанные после получения повестки уточнить данные, а при необходимости — пройти ВВК и получить решение о пригодности или непригодности к военной службе.

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Верховная Рада уже приняла законопроекты № 9154 и № 9158, которые облегчают работу ВВК с военными и военнообязанными.

Что изменится в работе военно-врачебных комиссий в течение 2023 года:

ВВК открывается в гражданских больницах и госпиталях ТЦК, гражданских медучреждениях, в частности поликлиниках.

Для работников ВВК для проведения медосмотров военнообязанных выделяется финансирование.

Для военных уже внедрили электронную очередь для врачей ВВК, возможно это будет действовать для военнообязанных.

Для информационной поддержки военнослужащих открывают горячие линии Минобороны и Минздрава

Для ТЦК будет предоставлен доступ к медицинской базе истории болезней украинцев. Врачи ВВК будут иметь возможность просматривать электронную медкарту военных и военнообязанных.

Военным смогут создавать ВВК в госпиталях, где они лежат, а военнообязанным — в гражданских поликлиниках.

26 мая Владимир Зеленский уже подписал закон 9154, который совершенствует работу военно-врачебных комиссий. Изменения внесены в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

Согласно документу, отныне военно-врачебные комиссии могут создаваться не только при ТЦК и учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны, а еще и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Как проходить ВВК военнообязанным с 1 июня 2023 года

Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, они могут получить повестку для уточнения данных от уполномоченных лиц. Если во время уточнения данных работники ТЦК не обнаружили оснований для отсрочки от мобилизации, мужчине выдается повестка для прохождения ВВК.

В общем, повестка на ВВК должна быть на другой день, чтобы человек успел сдать анализы и получить заключение от врачей. Однако, существует возможность направления на ВВК сразу после уточнения данных, поэтому все свои медицинские заключения следует иметь при себе.

По правилам, перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое ( флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

флюорографическое) обследование органов грудной клетки; электрокардиографию ( ЭКГ);

ЭКГ); серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека ( ВИЧ), антиген к вирусу гепатита « В» ( HBsAg), антитела к вирусу гепатита « С» ( anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном ( RW);

ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В» HBsAg), антитела к вирусу гепатита С» anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном RW); исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.

Также надо предъявить заключение от нарколога, что человек не стоит на учете и от венерического диспансера, что он не стоит на учете там.

С этими документами и медицинскими заключениями о хронических болезнях, если они есть, военнообязанный проходит ВВК.

Во время прохождения ВВК военнообязанный осматривается:

терапевт;

хирургом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

Врачебная комиссия изучает документы из медучреждений по месту жительства человека и пребывания на учете. Речь идет об амбулаторной медкарте, выписки из медкарты участкового врача, результаты предварительных обследований и осмотров из поликлиник и тому подобное.

При наличии медицинских показаний — мужчину отправляют на дообследование врачами других специальностей.

Как указывает сайт DOU, врачи ВВК не принимают во внимание заключения частных клиник о состоянии здоровья военнообязанного — их интересует только заключение государственных врачей. На всю комиссию могут потратить до 12 минут.

«На руках у меня был обходной лист, где врачи вписывали каждый в своей графе, здоров я или нет. И здесь важно не проклипать, чтобы не написали "здоров", если это не так. Я сразу отмечал, какие у меня заболевания, и показывал в подтверждение выводы врачей из государственных поликлиник. Мне, кстати, сказали, что из частных медицинских учреждений они справки не принимают во внимание», — рассказал изданию мужчина, который проходил ВВК в апреле 2023 года.

По результатам осмотра ВВК выносит решение:

годный к военной службе во время военного положения;

временно непригоден к военной службе. Требует лечения ( динамического наблюдения) на срок… — временную непригодность могут устанавливать на 6 месяцев с дообследованием через еще 6 месяцев;

динамического наблюдения) на срок… — временную непригодность могут устанавливать на 6 месяцев с дообследованием через еще 6 месяцев; подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторный медицинский осмотр;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета.

При этом, если динамическое лечение не привело к исчезновению болезни, после двух «лечений» лицо признают непригодным и исключают с воинского учета.

Прохождение ВВК военнослужащими после травмы с 1 июня 2023 года

Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, как пошагово проходить ВВК военнослужащим после лечения.

В день выписки заведующий отделением госпиталя выдает Выписной эпикриз.

После завершения лечения нужно получить Направление на ВВК:

если состояние здоровья позволяет — военный прибывает в в/ч и просит у командира Направление на ВВК ( если не выдает, написать рапорт на его имя);

если не выдает, написать рапорт на его имя); если состояние здоровья не позволяет — Направление необходимо просить у заведующего отделением госпиталя или районного ТЦК.

В некоторых госпиталях военные могут записаться к врачам ВВК через электронную очередь — в основном это действительно ближе к фронту, и сеть таких заведений расширяется.

По результатам прохождения ВВК военным выносится три варианта постановлений:

Постановление ВВК о причинной связи ранения — выдается на основе Справки об обстоятельствах травмы . Без Справки нельзя получить заключение ВВК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВВК была пройдена без Справки, можно потом просить о повторном прохождении ВВК для установления причинной связи ранения после получения Справки;

о причинной связи ранения — выдается на основе . Без Справки нельзя получить заключение ВВК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВВК была пройдена без Справки, можно потом просить о повторном прохождении ВВК для установления причинной связи ранения после получения Справки; Постановление ВВК о необходимости предоставления отпуска для лечения — ВВК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВВК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч на основании Постановления ВВК;

ВВК о необходимости предоставления отпуска для лечения — ВВК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВВК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч на основании Постановления ВВК; Постановление ВВ К о степени годности к службе — выносится сразу или после окончания отпуска.

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