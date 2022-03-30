«C нами обращались как с пленниками». Рассказ женщины, которую принудительно вывезли из Мариуполя в Россию 30 марта, 22:49 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Мариупольцы, вывезенные Россией в Таганрог (Фото:REUTERS / Sergey Pivovarov)

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия принудительно депортировала с территории Украины около полумиллиона человек.



Еще 27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что из осажденного российскими войсками Мариуполя в Россию либо на оккупированные территории принудительно вывезли от 20 до 30 тысяч горожан.

Видео дня

НВ публикует перевод статьи The Washington Post об украинке, которую вместе с семьей оккупанты вывезли из Мариуполя в так называемый «фильтрационный лагерь», а затем на территорию России.

Слушайте подкаст на эту тему

***

«Мы не знали, куда нас везут»

Пророссийские солдаты с подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса прибыли в середине марта.

«Они просто вошли в наше убежище и сказали, что женщины и дети должны покинуть его, — рассказала молодая женщина, которая пряталась со своей семьей в пригороде украинского портового города Мариуполь, подвергшегося сильным обстрелам, — Мы спросили, можно ли вообще остаться, а они ответили, что нет, таков порядок. Мы не знали, куда нас везут».

По ее словам, большинству мужчин было приказано остаться, в том числе тем, у кого была инвалидность. Уехать смогли только те немногие мужчины, которые должны были заботиться о больших семьях с маленькими детьми. Солдаты перевели группу из примерно 90 человек в местную школу, в которой сохранились некоторые стены, а на следующее утро всех посадили в автобусы, направлявшиеся неизвестно куда.

Молодая женщина и ее семья оказались среди нескольких тысяч жителей Мариуполя, которые, по оценкам украинских властей, были насильственно переселены в Россию через контролируемые сепаратистами «республики» на востоке Украины.

«Фильтрационный лагерь»

Она рассказала, что ее отвезли в то, что российская армия называла «фильтрационным лагерем» — огромную военную палатку с рядами мужчин в форме, которые одного за другим вызывали мирных жителей. Каждого из «временно перемещенных лиц», как их называли военные, фотографировали со всех сторон и брали отпечатки пальцев. После этого украинцам сказали передать свои телефоны и пароли от них другому офицеру, который ввел их данные в свой компьютер, в том числе их телефонные контакты. Следующим этапом был допрос.

Спутниковые снимки и видео, проверенные The Washington Post, показывают, что в последние недели поддерживаемые Россией силы начали строительство лагеря в Безыменном на востоке Украины, контролируемом сепаратистами.

«На всех этапах пути с нами обращались как с пленниками или какими-то преступниками. Я чувствовала себя как мешок картошки, который перебрасывали куда-то. У тебя нет воли. Как можно сопротивляться этому? Даже если есть шанс убежать, все вокруг разрушено, и спрятаться негде», — рассказала женщина на условиях анонимности из соображений безопасности родственника в России.

После того, как россияне начали обстреливать ее пригород Мариуполя в первые дни вторжения, молодая женщина и ее семья укрылись в подземном бункере. По ее словам, когда она впервые за две недели вышла наружу, она едва узнала местность своего города.

«Там были только упавшие деревья, кирпичи и мусор. Я видела, как женщина из моего убежища вскоре умерла у меня на глазах, потому что ее сердце не выдержало этого», — сказала она в интервью.

Все в ее группе были полны решимости оставаться на месте до тех пор, пока не закончатся боевые действия или пока они не будут эвакуированы украинскими войсками в город Запорожье или в другое место в стране. Но из-за осады российскими войсками стратегического портового города Мариуполя быстро заканчивались продовольствие и вода, а обстрелы становились все более интенсивными, что ограничивало возможность доставки гуманитарной помощи в этот район.

По ее словам, ее семья просила еду у ее деда, бывшего медика. Он готовил продукты, которые мог найти, на открытом огне, а затем привозил их в укрытие на велосипеде.

Шли дни, разрушалось все больше и больше домов. Российские солдаты постепенно занимали оставшиеся здания, пока россияне, наконец, не достигли укрытия и не поставили то, что, по словам спасателей, стало повторяемым ультиматумом.

«К нам поступают сообщения о том, что российские солдаты говорят людям, выходящим из укрытий, что эвакуации из Мариуполя совсем нет, это ваш последний шанс и так далее», — рассказал волонтер, который помогает людям, переселенным в Россию из Украины.

«Люди соглашаются, потому что у них нет ничего, ни электричества, ни еды, ни тепла. Поэтому людям, страдающим от голода, нужно куда-то эвакуироваться», — сказал волонтер, имя которого издание не называет из-за опасений за его безопасность.

По словам молодой женщины, когда ее и других увозили на автобусе из ее родного города, водители, казалось, теряли ориентацию, неоднократно попадая на разрушенные дороги, и были вынуждены менять маршрут. Наконец, после долгого и извилистого пути, они прибыли в «фильтрационный лагерь» под городом Новоазовск на границе с Россией, до которого в мирное время меньше часа езды от Мариуполя.

По ее словам, когда солдаты допрашивали ее, их интересовало, есть ли у нее родственники в украинской армии или семья, оставшаяся в Украине. Они также хотели знать, что она думает о мариупольских властях.

«Затем они добавляют вас в три разные базы данных и ведут вас дальше, но не говорят, куда именно они вас ведут», — рассказала она.

«На каждом этапе пути вам говорят, что вы должны быть благодарны за то, что вам дали бутерброд или эвакуировали куда-то еще, что вас освободили, — сказала она, добавив, — Освободили от чего?»

Официальные заявления о принудительно вывезенных людях

Украинские чиновники впервые обвинили Россию в насильственном перемещении людей из Мариуполя более недели назад.

«То, что сегодня делают оккупанты, знакомо старшему поколению, которое видело ужасные события Великой Отечественной войны, когда нацисты насильно захватывали людей», — заявил ранее в этом месяце мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает официальный Telegram-канал Мариупольского горсовета.

«Сложно представить, что в XXI веке людей будут насильно депортировать в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали депортировать мариупольцев», — сказал Бойченко.

Россия отрицает факт принудительного переселения кого-либо из Украины. В понедельник Кремль заявил, что «подобные сообщения — ложь». Российские правительственные чиновники, а также журналисты государственного телевидения заявляют, что украинские «националистические батальоны» используют мариупольцев «как живые щиты» и отказываются выпускать их, а российские силы спасают их и вывозят в безопасное место за пределами Украины.

На прошлой неделе Минобороны России заявило, что с начала войны в Россию было эвакуировано около 420 тысяч человек «из опасных регионов Украины, Донецкой и Луганской народных республик». Неясно, сколько из них было перевезено принудительно.

Представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики», которую Россия недавно признала независимой, ежедневно предоставляют обновленную информацию о людях, эвакуированных через Безыменное. В понедельник штаб территориальной обороны сообщил, что из Мариуполя эвакуированы 272 мирных жителя, в том числе 66 детей.

Российская газета, российское правительственное издание, сообщило неделю назад, что через лагерь в Безыменном прошли 5 тысяч человек. В сообщении говорится, что люди были подвергнуты тщательной проверке безопасности, чтобы предотвратить «проникновение украинских националистов в Россию под видом беженцев, с целью скрыться и избежать наказания».

«Убежище» в России

Вскоре после допросов и внесения в базу данных в лагере вместе с несколькими сотнями человек из других колонн, которые к ним присоединились, их препроводили через границу в Россию. Там женщину отделили от других и снова допросили, на этот раз сотрудники ФСБ, Федеральной службы безопасности России. Она сказала, что допрос был намного жестче, и что офицеры требовали от нее доступа к ее учетным записям в социальных сетях и информации о том, знала ли она что-либо о передвижениях украинских военных.

В конце-концов группу доставили в Таганрог, российский портовый город на Азовском море. Только там мариупольцам сказали, что их конечным пунктом будет Владимир, город более чем в 600 милях (больше 965 км — ред.) к востоку.

Однако женщине удалось отколоться от группы в Таганроге, убедив российских солдат, что у нее поблизости есть друг, который готов приютить ее семью. Она сказала, что отказывается подписывать какие-либо документы, которые помогли бы официально предоставить ее семье статус беженцев в России. По ее словам, многие из ее группы остались.

«Во многих случаях у людей есть возможность поехать дальше, но они могут использовать эту возможность только в том случае, если у них есть родственники в России, так как украинские банковские карты не работают, а у людей нет денег. Если людям не повезло и у них нет ни рублей, ни долларов — мало у кого есть — и они откажутся от помощи российских властей, то они окажутся в очень тяжелом положении», — рассказал еще один волонтер.

Многим из людей, вывезенных из Мариуполя, дали лишь несколько минут на то, чтобы собрать вещи, и они часто забывали взять важные документы, что затрудняло последующий выезд из России. Некоторые были слишком эмоционально истощены, чтобы планировать маршруты побега, и поддались давлению со стороны России, заставившей их переселиться во временное жилище, где они могли оказаться в затруднительном положении.

По словам женщины, вскоре после того, как она уехала одна со своей семьей, она увидела по местному телевидению репортаж о пожилой женщине из мариупольского убежища, которая направлялась на поезде во Владимир и ей поставили внутривенную капельницу. В сообщении говорилось, что российские власти оказывают ей медицинскую помощь.

«Но ей нужна была капельница, потому что они разбомбили ее дом, и ей и всем остальным отказано в праве говорить об этом напрямую», — сказала она.

Молодая женщина сказала, что была ошеломлена, когда обнаружила, что обычные россияне, подобные тем, с которыми она встречалась по пути в Москву, верили подобной лжи о войне и вторили кремлевской пропаганде.

«Страшно оказаться в каком-то коллективном сне людей в России. У меня была полная уверенность, что большинство людей в России не поддерживало войну. Но [как только я приехала туда], я почувствовала, что есть какая-то 100-процентная поддержка, и мне стало тошно ходить и видеть наклейки с буквой „Z“ на автомобилях», — добавила она, имея в виду символ «Z», который стал демонстрацией поддержки вторжения России в Украину в самой РФ.

Женщине вместе с матерью, братом и бабушкой в ​​конце концов удалось покинуть Россию, пешком перейдя границу Евросоюза.

Но ее дед, привозивший им еду в укрытие, остался в Мариуполе, несмотря на ее попытки спасти его.

«Он думает, что это его земля, — сказала она, — они не представляют, как жить где-то еще».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.