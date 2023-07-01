Касается жителей подтопленных территорий. Минздрав предупреждает украинцев о запуске оккупантами новой ИПСО
Затоплена Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В сети массово распространяется фейк о вспышках холеры в областях, пострадавших от подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram.
«Подчеркиваем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО», — говорится в заметке.
В министерстве отмечают, что на сегодня в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.
Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, развернулась гуманитарная катастрофа.
В результате подрыва россиянами дамбы также есть погибшие и раненые.