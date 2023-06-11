Высокий уровень угрозы. Россия вывела в море ракетоноситель с восемью Калибрами — ОК Юг

11 июня, 09:20
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Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)

Российский военный корабль (Фото:Gibdan1/Twitter)

В воскресенье, 11 июня, Россия вывела на боевое дежурство надводный ракетоноситель с восемью ракетами типа Калибр.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях — 12 и 1 корабль, соответственно», — говорится в сообщении.

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Как отметили в командовании, уровень ракетной угрозы очень высокий. Там призывают находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

Ранее в ГУР сообщали, что сокращение интенсивности ракетных обстрелов в марте и апреле Россия использовала для накопления ударного потенциала. По их данным, РФ производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Калибр юг

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