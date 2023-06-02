Россия производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц — украинская разведка

2 июня, 21:24
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Последствия российского удара по Киеву, 30 мая (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Последствия российского удара по Киеву, 30 мая (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Сокращение интенсивности ракетных обстрелов в марте и апреле Россия использовала для накопления ударного потенциала.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Донбасс.Реалии.

«Мы видели, что после так называемой зимней ракетной террористической кампании был период несколько месяцев, когда обстрелы и ракетные удары носили менее интенсивный характер. В общем, собирали, складывали, и за этот период накопили. Сегодня Россия еще способна производить некоторые виды ракетных вооружений. Это не позволяет пополнить уже израсходованные ракетные запасы со времени полномасштабного вторжения, однако условно до 30 Калибров в месяц могут производить. С Искандерами все сложнее, это искусственный товар: несколько штук в месяц могут производить», — сказал представитель ГУР.

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Андрей Юсов также напомнил, что у российских военных есть большие запасы боекомплектов для С-300, и это большая опасность для мирного населения прифронтовых городов.

«Но эта волна атак, которую мы сейчас видим, она закончена. И, безусловно, это истерическая попытка остановить подготовку украинцев к продолжению освобождения собственных территорий», — считает спикер.

В течение мая российские военные совершили почти 20 атак на Киев с использованием как ракет разных типов, так и беспилотников. Силы ПВО сбили более 90% ракет и дронов, в ходе отдельных атак результативность их работы достигала 100%. Несмотря на это, в результате падения обломков ракет в последний месяц были погибли и ранены, в том числе и дети.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Искандер Война России против Украины Калибр

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