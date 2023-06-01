Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море, уровень ракетной угрозы остается высоким — ОК Юг

1 июня, 19:41
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В ОК подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается очень высоким (Фото:Минобороны РФ)

В ОК подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается очень высоким (Фото:Минобороны РФ)

Россия увеличила до четырех количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп может достигать 24 ракет типа Калибр.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

«Продолжая наращивание напряжения и в поисках результативной тактики террора населения Украины, враг маневрирует силами и средствами Черного моря. В этот раз увеличено количество ракетоносителей на боевом дежурстве — в море вышел фрегат Адмирал Эссен», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 18:00, в море находятся два надводных и два подводных ракетоносителя. Командование отмечает, что общий залп может достигать 24 ракет типа Калибр.

Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Накануне руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что страна-террорист Россия может готовить новую атаку с использованием ракет и дронов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Войска РФ Калибр

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