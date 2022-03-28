Война России против Украины: Харьков покинуло около 30% населения — Терехов 28 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо школы, пострадавшей в результате боев в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что примерно 30% населения покинуло город из-за войны России против Украины.

Война России против Украины — последние новости



«Что касается Харькова, примерно 30% населения покинуло город», — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, в последнее время многие харьковчане возвращаются.

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