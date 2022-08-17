После взрывов оккупанты полностью заблокировали выезд из Мелитополя — мэр
Мэр города добавил, что три дня назад оккупанты начали вывозить семьи из Мелитополя во временно оккупированный Крым (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Войска РФ полностью заблокировали выезд из временно захваченного Мелитополя после взрывов в районе комендатуры оккупантов в среду, 17 августа, сообщил мэр города Иван Федоров.
В комментарии телеканалу Прямой он рассказал, что россияне оцепили район, где были взрывы. Пока неизвестно, сколько оккупантов пострадало или было ликвидировано.
«Мы видим, к сожалению, последствия для наших жителей. Враг заблокировал выезд из города. А на въезде проводит тотальную фильтрацию вплоть до того, что раздевает мужчин для досмотра», — добавил мэр.
Мэр города добавил, что три дня назад оккупанты начали вывозить семьи из Мелитополя во временно оккупированный Крым, но когда выезд на украинский полуостров заблокировали, у них началась паника.
«Коллаборанты и оккупанты уже не знают куда бежать, потому что все пути для них закрыты», — подчеркнул он.
В центре оккупированного Мелитополя днем 17 августа прогремел мощный взрыв. Федоров уточнял, что взрыв раздался возле логова врага в центре Мелитополя, где расположена одна из комендатур оккупантов.
Ранее сообщалось, что после серии взрывов в Мелитополе оккупанты расставили передвижные блокпосты, а в городе стоят Ягуары с автоматчиками.
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