Российская авиация уничтожает дороги и мосты, ведущие в Лисичанск — Гайдай
Войска РФ разрушают все дороги в Лисичанск (Фото:Сtргей Гайдай/Telegram)
Войска РФ уничтожают все дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, для этого оккупанты используют авиацию.
«Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет», — резюмировал Гайдай.
Войска РФ продвигаются к Лисичанску со стороны Тошковки и Золотого, на окраины города уже заходили вражеские ДРГ. По словам Гайдая, попытки пройти вглубь города были отбиты.
ВСУ были вынуждены отойти от Северодонецка, они уже получили такую команду.
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