Российская авиация уничтожает дороги и мосты, ведущие в Лисичанск — Гайдай 24 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ разрушают все дороги в Лисичанск (Фото:Сtргей Гайдай/Telegram)

Войска РФ уничтожают все дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, для этого оккупанты используют авиацию.

«Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет», — резюмировал Гайдай.

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Войска РФ продвигаются к Лисичанску со стороны Тошковки и Золотого, на окраины города уже заходили вражеские ДРГ. По словам Гайдая, попытки пройти вглубь города были отбиты.

ВСУ были вынуждены отойти от Северодонецка, они уже получили такую команду.

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