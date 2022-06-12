Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию и назначил ее начальника

12 июня, 00:03
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Местный житель проходит мимо здания Государственного горнопромышленного колледжа в Лисичанске Луганской области, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Местный житель проходит мимо здания Государственного горнопромышленного колледжа в Лисичанске Луганской области, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Президент Украины Владимир Зеленский создал Лисичанскую городскую военную администрацию и назначил ее руководителем Валерия Шибика.

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Об этом говорится в указе и распоряжении на сайте Офиса президента.

Согласно указу президент поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации Лисичанска.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Лисичанск Владимир Зеленский Война России против Украины

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