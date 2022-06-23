Оккупанты на днях могут захватить Лисичанск, продолжаются наступательные действия на Славянск — ISW 23 июня, 04:24 Цей матеріал також доступний українською В то же время ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские военные в ближайшие дни могут захватить город Лисичанск. Украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).



По собранной информации, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.

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Однако ВСУ нанесли за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.

Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что «российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине», а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.

Оккупанты продолжали штурм к югу от Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецка-Лисичанска.

Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.

Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.

Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.

Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.

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