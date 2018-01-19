Очевидец об одесском стрелке: Он действовал как Терминатор

Одесский стрелок Валентин Дорошенко, который открыл огонь по полицейским из помещения на улице Новосельского, в последние минуты своей жизни действовал очень дерзко.

Как сообщил ТСН очевидец стрельбы, он стрелял в раненых полицейских вплотную и снаружи сохранял спокойствие.

"Он подстрелил одного полицейского, затем второго. Затем прогулялся, как Терминатор, по улице. Еще несколько раз выстрелил, подобрал пистолет полицейского, выстрелил в него в упор и спокойненько вернулся ко двору, где полицейская машина уже отреагировала - и он был убит", - рассказал свидетель событий.

Начальник Одесской полиции Дмитрий Головин сообщил, что Дорошенко сначала вплотную выпустил пять пуль из пистолета-пулемета в грудь оперативного сотрудника полиции, он погиб в реанимации. После этого ранил в бедро водителя такси, который подбежал на помощь, а также участкового уполномоченного полиции.

По его словам, после этого Дорошенко убил своего знакомого, совершив несколько выстрелов ему в грудь, и продолжил стрелять в сторону уже раненых полицейских. По предварительным данным, этой стрельбе предшествовал громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым.

Вооруженного преступника ликвидировали вызванные на место бойцы спецподразделения полиции.

Напомним, что днем 19 января во время задержания злоумышленник начал стрелять из помещения на улице Новосельского в Приморском районе Одессы. Во время перестрелки нападавший был ликвидирован, получили ранения трое правоохранителей и случайный очевидец. Нападавший перед смертью выстрелил в своего знакомого, он умер. Один из раненых полицейских позже скончался в больнице.

В помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

Стрельбу устроил 57-летний Валентин Дорошенко, которого разыскивали за хулиганство. Он называл себя членом партии Сталина и лидером объединения За Украину, Беларусь и Россию. В 2010 году пытался баллотироваться в мэры Одессы.