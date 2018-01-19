Стрельбу в Одессе устроил известный одесский дуэлянт и лидер партии Сталина - СМИ

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Валентин Дорошенко в 2009 году приехал к мэрии Одессы на коне с мечом в руке
Фото: Думская

Валентин Дорошенко в 2009 году приехал к мэрии Одессы на коне с мечом в руке

Стрельбу по полицейским в центре Одессы устроил 57-летний Валентин Дорошенко, которого разыскивали за хулиганство, сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

Согласно розыскной карточке, Дорошенко объявлен в розыск 30 мая 2016 года по подозрению в хулиганстве (ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины). По информации издания, речь идет о беспорядках возле областного управления внутренних дел на улице Еврейской 12, где в ночь на 23 октября 2013 года происходили столкновения между сторонниками экс-нардепа, лидера партии Родина Игоря Маркова и милиционерами.

Валентин Дорошенко называл себя членом партии Сталина и лидером объединения За Украину, Беларусь и Россию. В 2009 году вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав к мэрии Одессы на коне с мечом в руке. В 2010 году он пытался баллотироваться в мэры города.

Валентин Дорошенко, стрельба в Одессе
Фото: Думская

 

Напомним, что днем 19 января во время задержания подозреваемый начал стрелять из помещения на улице Новосельского в Приморском районе Одессы. Во время перестрелки нападавший был ликвидирован, получили ранения трое правоохранителей, случайный очевидец, а также человек, который находился в одном помещении со стрелком.

В помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия

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