Полиция сообщила детали стрельбы в Одессе: пятеро раненых и арсенал оружия в катакомбах

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Во время стрельбы пострадали пять человек
Фото: Полиция Одесской области

Во время стрельбы пострадали пять человек

Во время задержания подозреваемого в Приморском районе Одессы получили ранения пять человек, нападавший ликвидирован. 

"Ранения получили пять человек. Из них - трое правоохранителей, случайный очевидец происшествия, а также человек, который находился в одном помещении со стрелком", - сообщили в местной полиции.

По информации полиции, в помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия. Принимаются меры по его извлечению.

Полицейские уточнили, что ликвидированный преступник находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления.

Напомним, что в центре Одессы в 15:30 сотрудники уголовного розыска задерживали разыскиваемого преступника. Во время задержания он начал стрелять из огнестрельного оружия. Трое полицейских, которые приехали на помощь, получили ранения (один в тяжелом состоянии).

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