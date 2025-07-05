Массированный российский обстрел 4 июля: в Киеве возросло количество погибших и раненых, аварийные работы возобновили

Последствия российского удара по Киеву 4 июля 2025 года (Фото: Сергей Окунев / NV)

В Киеве количество погибших в результате российского массированного удара 4 июля возросло до двух, сообщил городской голова Виталий Кличко в субботу, 5 июля.

В больнице скончался 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

Обновлено в 12:30. Количество пострадавших в столице также возросло — до 31 человека, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

ГСЧС в свою очередь написала, что аварийно-спасательные работы на местах российских ударов 4 июля продолжаются. По состоянию на 10:00 5 июля разобрано и вывезено 1360 тонн строительного мусора.

Накануне, 4 июля, спасатели обнаружили в нежилом здании Святошинского района тело первой жертвы. ГСЧС вечером сообщала, что аварийные работы на одной из локаций приостановили до утра.

Рекордная атака РФ на Киев 4 июля — главное

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в частности, одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основной целью был Киев, где пострадали 26 человек. Зафиксировано падение обломков в шести районах, возникли многочисленные пожары.

По данным властей, из-за удара 4 июля повреждены жилые дома, учебные и медицинские учреждения, нежилые здания, автомобили, склады, автомобили скорой и спасателей, оборудование ДТЭК. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева. Также в столице пострадало здание польского консульства, заявили в МИД Польши.