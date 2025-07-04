В МИД Польши направили ноту протеста России из-за повреждения здания их посольства в Киеве

Птицы пролетают над жилым домом в Киеве, когда над городом поднимается дым после удара российского беспилотника и ракет (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Польша направила России ноту протеста в пятницу, 4 июля, после обстрела Киева, в результате которого было повреждено их посольство . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши в соцсети X.

В МИД Польши выразили решительный протест против авиаударов по населению.

Как добавили в ведомстве, было повреждено здание их посольства в Киеве и это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на пятницу, 4 июля, повреждено здание польского консульства.

Сикорский добавил, что Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны.

Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.

По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения и т. д. Укрзализныця заявила о повреждении железнодорожных путей в пределах Киева.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.