Погибли 15 человек. В июне в Харькове зафиксировали антирекорд по количеству воздушных атак с 2022 года

Харьков зафиксировал больше всего воздушных атак с 2022 года (Фото: Суспільне Харків)

В июне в Харькове зафиксировали абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак на город с начала полномасштабной войны. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в течение месяца в результате обстрелов со стороны российских войск погибли 15 мирных жителей, среди которых не было детей. Еще более 150 человек получили ранения, включая 25 детей.

Наибольшие разрушения город претерпел 7 июня, когда армия РФ атаковала большое гражданское предприятие, которое производило мягкие контейнеры для хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В результате обстрела на предприятии вспыхнул крупный пожар, который тушили непрерывно в течение 12 суток. Здание претерпело значительные разрушения — от него остались лишь обломки.

Во время спасательной операции пожарные смогли извлечь живыми двух работников, однако под завалами были обнаружены тела шести погибших.

«По уровню опасности и технической сложности эта ситуация была близкой к трагедии в Эпицентре», — заявил Терехов.

30 июня мэр сообщил, что российские захватчики впервые атаковали Харьков дроном нового типа под названием Черника, мощность его боевой части похожа на БпЛА Молния.

Всего с 23 по 29 июня Харьков пережил 16 вражеских атак. Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах города. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия, рассказал мэр.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. В целом, по его словам, с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких беспилотника.