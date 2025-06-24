«Этого бы не произошло без Ирана». Зеленский рассказал, сколько шахедов запустила РФ по Украине с 2022 года
Уничтоженный в Украине российский шахед (Фото: Госпогранслужба Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение июня 2025 года Россия осуществила 2736 атак по Украине с помощью дронов типа Shahed. Всего с начала полномасштабной агрессии армия РФ использовала против Украины 28 743 таких беспилотника.
Об этом Зеленский сообщил во время выступления в парламенте Нидерландов.
«Россия никогда бы не смогла этого сделать без своих связей с режимом в Иране. И мы в Украине никогда бы не смогли остановить большинство этих беспилотников без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя», — сказал глава государства.
Как подчеркнул Зеленский, Россия должна понять, что существуют правила, и отвечать за их нарушение.
21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.
По данным ГУР, РФ производит до 170 шахедов и дронов-имитаторов в сутки, до конца года производство российских беспилотников может вырасти до 190 единиц в сутки.
В целом страна-агрессор по состоянию на 15 июня накопила примерно 6000 ударных дронов типа Герань-2 (Shahed-136) и Гарпия-А1, а также более 6000 имитаторов (Гербера).
7 июня начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о вероятности российских ударов с применением 1000 БпЛА за ночь, заявил, что тенденция по увеличению количества единиц, которыми оккупанты могут атаковать Украину, сохраняется.