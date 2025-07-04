Сейчас в Киеве еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара (Фото: пресс-служба ГСЧС Киева/Telegram)

Президент Владимир Зеленский после массированного обстрела в ночь на пятницу, 4 июля, подчеркнул, что страна-агрессор РФ не собирается заканчивать войну и террор. Он также призвал западных партнеров, в частности США, ввести санкции против Москвы.

В Telegram он отметил, что сейчас в Киеве еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара.

«Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 — российско-иранские „шахеды“, были применены также ракеты, в том числе баллистические», — пишет он.

Президент отметил, что первые воздушные тревоги в городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь. Именно столица была главной мишенью этого российского удара», — пишет Зеленский.

Он рассказал, что Силам обороны удалось сбить 270 воздушных целей, и еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Также президент подчеркнул, что начали работать дроны-перехватчики, которые сбили десятки целей. Зеленский добавил, что сейчас очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики, поскольку системы Patriot и ракеты для них являются реальными защитниками жизни.

Всего от российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на это время известно о 23 раненых. Зеленский добавил, что в течение ночи были и прямые попадания.

«И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали ответные санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов», — добавил президент.

Ночью 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.