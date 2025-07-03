Минфин США ввел новые санкции против торговцев иранской нефтью и группировки Хезболла

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, Вашингтон ввел ряд санкций в отношении экспорта иранской нефти из-за ядерной программы Ирана (Фото: Посольство США в Україні via Facebook)

Об этом 3 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минфин США.

По данным ведомства, с 2020 года существует сеть компаний, управляемая иракско-британским гражданином Салимом Ахмедом Саидом, которая покупает и отгружает иранскую нефть на миллиарды долларов, маскируя ее под иракскую нефть или смешивая с ней.

«Министерство финансов будет и впредь нацеливаться на источники дохода Тегерана и усиливать экономическое давление, чтобы лишить режим доступа к финансовым ресурсам, которые подпитывают его дестабилизирующую деятельность», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон ввел ряд санкций в отношении экспорта иранской нефти из-за ядерной программы Ирана и финансирования вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Согласно информации Reuters, компании и суда Саида смешивают иранскую нефть с иракской, которая затем продается западным покупателям через Ирак или ОАЭ в качестве чисто иракской нефти с использованием поддельных документов.

Кроме того, по данным Минфина США, Саид контролирует компанию VS Tankers, базирующуюся в ОАЭ, хотя и избегает официальной связи с ней.

«Ранее известная как Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading (AISSOT), компания VS Tankers занималась контрабандой нефти в интересах иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции, который Вашингтон считает террористической организацией», — сообщает Reuters.

Санкции блокируют американские активы указанных лиц и запрещают американцам вести с ними дела. Кроме того, США ввели санкции в отношении нескольких судов, которые обвиняются в тайной доставке иранской нефти, усилив давление на «теневой флот» Ирана, говорится в сообщении Минфина США.

Также американские чиновники ввели санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников и одной организации, связанной с финансовым учреждением Al-Qard Al-Hassan, контролируемым группировкой Хезболла.

Сотрудники данного учреждения провели замаскированные транзакции на миллионы долларов, которые в конечном итоге принесли выгоду Хезболле, подытожили в Минфине США.

2 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что режим аятолл в Иране в рамках военного конфликта с Израилем планировал заминировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа.

Инфографика: NV

По их информации, вскоре после начала воздушных ударов Израиля иранские военнослужащие загрузили морские мины на суда в Персидском заливе.

Собеседники Reuters предположили, что Иран на самом деле не собирался минировать пролив, но использовал эту угрозу как прием, чтобы повлиять на США. Однако парламент Ирана проголосовал за блокирование прохода после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

При этом окончательное решение должен был принять Высший совет национальной безопасности исламской республики, но он этого не сделал, подытожили в агентстве.