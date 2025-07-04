«Трамп ничего не делает». Сенаторы-демократы начали расследование из-за приостановления новых санкций против РФ на пять месяцев

С момента начала второго срока Трампа в январе США не вводили никаких новых санкций против России (Фото: REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Трое сенаторов-демократов заявили, что начинают расследование более чем пятимесячной паузы администрации президента США Дональда Трампа относительно новых санкций против России.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление сенаторов Джин Шахин (Нью-Гемпшир), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Крис Кунс (Делавэр).

«Вместо того, чтобы принять четко доступные меры для давления на агрессоров, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность, чтобы настоять на прекращении этой войны», — заявили они.

С момента начала второго срока Трампа в январе США не вводили никаких новых санкций против России, связанных с ее вторжением в Украину, а в некоторых случаях даже ослабляли такие ограничения.

Во времена президента Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против организаций, связанных с Москвой, направленных против компаний, торговых и финансовых операций, которые подпитывают ее военную машину, что в среднем равно более 170 новым санкциям в месяц.

Отсутствие новых санкций, пишут законодатели, лишь позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать свое наступление против Украины, даже несмотря на то, что Трамп неоднократно заявлял, что быстро положит конец войне.

«Американцы должны спросить, почему президент, который говорит, что хочет положить конец большой войне, зато позволяет агрессору нарушать правила», — написали они.

Они добавили, что кроме прекращения ключевой помощи Украине, президент Трамп блокировал регулярные обновления антироссийских санкций и экспортного контроля в течение пяти месяцев, что позволило Китаю и всему миру продолжать подпитывать Россию.

Шахин, Уоррен и Кунс призывают администрацию обеспечить выполнение действующих санкций против Москвы и присоединиться к своим европейским партнерам в усилении санкций, чтобы привлечь Кремль к переговорам.

«Единственный способ обеспечить справедливый и длительный мир — это продемонстрировать решимость вместе с нашими партнерами из G7 и показать Путину, что цена будет только расти, пока он будет продолжать свое жестокое нападение на невинных украинцев», — заявили они.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

5 июня автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

6 июня газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно смягчить законопроект о санкциях против России.

WSJ отмечала, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией», писали журналисты.