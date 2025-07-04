Новый антирекорд: Россия ночью атаковала Украину 539 дронами и 11 ракетами, обезврежено 478 целей

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 4 июля, нанесли удар по Украине с использованием рекордных 550 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 478 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты ударили по Украине следующими целями:

539 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, более 330 из которых — шахеды;

аэробаллистической ракетой Х-47 М2 Кинжал;

шестью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К.

По состоянию на 08:00 4 июля ПВО сбила 270 целей, еще 208 — локально потеряны. Среди них — 476 дронов (268 сбито и 208 — локально потеряны/подавлены РЭБ) и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основным направлением ночного российского удара был Киев. Воздушные силы добавили, что зафиксировано попадание девяти ракет и 63 дронов в восьми локациях, а также падение сбитых целей и обломков в 33 местах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночью 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

29 июня был зафиксирован предыдущий рекорд по количеству воздушных целей, выпущенных Россией по Украине — 537 ракет и дронов, 475 из них тогда удалось обезвредить. Тогда также было и наибольшее количество российских БпЛА — 477.