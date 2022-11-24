Войска РФ обстреляли жилые районы Херсона из артиллерии и РСЗО, четверо погибших — ОВА 24 ноября, 20:49 Захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО жилые районы Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и детскую площадку, четыре человека погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegam.

Он уточнил, что приблизительно в 17:00 российские захватчики из артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка, а российские снаряды попали и в детскую площадку.

Видео дня

«К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни», — написал глава ОВА.

Янушевич выразил соболезнования родным погибших.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозированными.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.